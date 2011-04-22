«Візз Ейр Україна» з вересня має намір відкрити новий рейс

Лоу-кост авіакомпанія «Візз Ейр Україна» оголосила про намір відкрити новий міжнародний рейс Київ-Валенсія/Манісес (Іспанія) з 6 вересня 2011 року. Згідно з повідомленням компанії, спочатку частота рейсів на даному напрямі становитиме 2 рейси на тиждень (по вівторках і суботах). Перельоти здійснюватимуться з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

«Напрям Київ-Валенсія стане одинадцятим у міжнародній мережі маршрутів нашої авіакомпанії. На сьогодні ми перебуваємо на фінальній стадії процесу отримання дозволу на цей маршрут, і упевнені, що даний напрям стане одним з найбільш затребуваних», - сказав генеральний директор «Візз Ейр Україна» Сергій ДЕМЕНТЬЄВ.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія, яка ліцензійована Міністерством транспорту і зв`язку України. У 2010 році авіакомпанія перевезла 546 тис. пасажирів. На сьогодні флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320.

Входить до групи компаній Wizz Air, що є найбільшим лоу-кост авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. На даний момент флот групи складається з 35 літаків Airbus A320. Wizz Air здійснює польоти з 14 баз у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Україні, Республіці Чехії, Сербії і Литві. П`ятнадцята база в Тиргу-Муреш (Румунія) відкриється у травні 2011 року.

Аеропорт Валенсія/Манісес (Valencia Airport in Manises) - восьмий за величиною в Іспанії щодо пасажирообороту. Він розташований за 8 км на захід від міста Валенсія.