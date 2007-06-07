Марина Ставнійчук повертається до ЦВК

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ «Про Представника Президента України у Центральній виборчій комісії».

Цим указом призначено Представником Президента України у Центральній виборчій комісії Марину СТАВНІЙЧУК – заступника Глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Конституційному Суді України.

Також затверджено Положення про Представника Президента України у Центральній виборчій комісії відповідно до якого Представник призначається та звільняється від виконання обов`язків Президентом України та виконує свої обов`язки на громадських засадах.

Представник Президента України у Центральній виборчій комісії здійснює постійний моніторинг реалізації заходів із забезпечення підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні; вносить Президентові України пропозиції щодо здійснення заходів із забезпечення виборчих прав громадян, прав на участь у референдумах; вносить Президентові України пропозиції щодо підготовки проектів законів, а також проектів актів Президента України з питань, що стосуються організації і порядку проведення виборів і референдумів в Україні, вдосконалення діяльності Центральної виборчої комісії, бере участь у розробленні таких проектів.

Представник Президента України у Центральній виборчій комісії має право в установленому порядку: 1) одержувати від Центральної виборчої комісії, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні документи та інформаційні матеріали; 2) бути присутнім на засіданнях Центральної виборчої комісії; 3) користуватись інформаційними базами даних Секретаріату Президента України, державними, в тому числі урядовими, системами зв`язку і комунікацій, іншими технічними засобами; 4) вносити пропозиції щодо утворення експертних та робочих груп з вирішення питань, пов`язаних із забезпеченням додержання конституційних прав громадян на участь у референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Представник Президента у ЦВК в установленому порядку взаємодіє зі структурними підрозділами Секретаріату Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, комітетами, тимчасовими комісіями та апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями.

Організаційне забезпечення діяльності Представника Президента у ЦВК здійснює відповідний структурний підрозділ Секретаріату Президента України.

Як повідомляв УНІАН, учора, 6 червня, В.ЮЩЕНКО своїм указом призначив М.СТАВНІЙЧУК заступником глави Секретаріату Президента України – представником Президента України у Конституційному Суді України.

Довідка УНІАН. М.СТАВНІЙЧУК була членом Центральної виборчої комісії з грудня 1999 р. і заступником голови ЦВК з грудня 2004 р.

1 червня поточного року ВР призначила новий склад ЦВК, і М.СТАВНІЙЧУК не увійшла до цього складу.