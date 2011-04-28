Роковини аварії на ЧАЕС: з мапи Поліського району зникла половина сіл

У Поліському Київської області районі відбулися скорботні заходи, пов’язані з 25-ми роковинами аварії на ЧАЕС.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської обласної державної адміністрації, на центральній площі селища Красятичі, біля Меморіального комплексу відселеним селам Поліського району, відбувся мітинг-реквієм, у якому взяли участь представники уряду, Київської облдержадміністрації, обласної та сільських районних рад та духовенства.

Також відбулося відкриття та освячення пам’ятника Герою України, пожежнику СВПЧ-6 з охорони м. Прип’ять Миколі Титенку. Хвилиною мовчання та запаленням свічок учасники мітингу вшанували пам’ять тих, кого вже немає серед живих, хто ціною власного життя рятував світ від Чорнобильської катастрофи.

«Крок за кроком ми втілюватимемо все те, що вам обіцяли, і повертатимемо район до повноцінного життя, адже ним особисто опікується губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК, шукаючи інвесторів, які б вкладали свої кошти у розвиток Поліського району», - зазначила заступник голови Київської облдержадміністрації Тетяна ПОДАШЕВСЬКА.

У свою чергу заступник міністра Кабінету міністрів України Володимир СИРОТІН пообіцяв жителям району всебічну підтримку та допомогу у вирішенні нагальних проблем.

Поліський район Київщини – один з найбільш потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Так, станом на 26 квітня 1986 року в районі налічувалося 62 населені пункти, в яких мешкало понад 36 тис. осіб, функціонувало 160 підприємств, організацій та установ, у землекористуванні було майже 52 тис. гектарів сільськогосподарських угідь, утримувалось понад 40 тис. поголів’я великої рогатої худоби.

Сьогодні ж з мапи району зникла рівно половина сіл та селищ, а загальна кількість людей, які постійно мешкають в районі, скоротилася до 6 тис. осіб, з них понад 200 мають статус ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, з яких 47 – інваліди.