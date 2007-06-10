Росія і Україна скасують списки персон нон-грата симетрично

Президенти України та Росії домовилися створити комісію, яка вивчатиме питання щодо скасування практики оголошення персонами нон-грата громадян обох країн. Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам після своєї зустрічі з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у Санкт-Петербурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО розповів, що в ході зустрічі було обговорено питання про обмеження по переміщенню окремими громадянами двох країн. Президенти вирішили створити при зовнішньо-політичних відомствах робочі групи, які протягом одного-двох тижнів проведуть взаємні консультації за існуючими списками щодо обмеження перебування громадян двох країн на території іншої.

За словами В.ЮЩЕНКА, комісія має визначити чіткі принципи прийняття відповідних рішень обома сторонами і максимально зменшити подібні випадки. Робота комісії має призвести до симетричного скасування рішень щодо списків персон нон-грата.

«Таким чином, ми виходимо з того, якщо ми цю роботу організуємо, то в найближчі кілька тижнів ми зможемо впритул підійти до вирішення питання скасування обмежень по тих особах, по яких офіційно повідомлялося в попередні місяці», - наголосив В.ЮЩЕНКО.