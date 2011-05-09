Погода на завтра

Завтра вночі на більшій частині території України очікується невеликий дощ, вдень у південній частині, східних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град, при грозах пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°, в Криму 13-18°; у горах вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У Київській області у вівторок вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°. У Києві температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.