Із знайдених 10 останків солдатів вдалось упізнати лише одного

У Кобеляцькому районі Полтавської області перепоховання останків 10 радянських воїнів, знайдених місяць тому на Тахтаївському гранітному кар`єрі.

Як передає кореспондент УНІАН, перезахороненню передував мітинг біля пам`ятника Невідомому солдатові. Поряд з пам`ятником є братська могила 2033 невідомих солдатів.

Із знайдених 10 останків солдатів вдалося ідентифікувати лише одного, оскільки збереглася капсула з написом: "Орловська область, м. Стародуб, Дащенко Андрій".

Голова Кобеляцької райдержадміністрації Анатолій ТАРАНУШИЧ повідомив на церемонії, що найближчим часом землю з могили передадуть родичеві А.Дащенка – його рідному братові, якому виповнилося 90 років, тому він не зміг приїхати з Брянської області Росії на перепоховання.