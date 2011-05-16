Обладміністрація пропонує Кабміну провести в Харкові експеримент

Харківська обласна державна адміністрація запропонувала Кабінету міністрів України провести у Харкові пілотний проект з монетизації пільги на проїзд в електротранспорті.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ШУРМУ.

«Ми звернулися до Кабінету міністрів та Міністерства соціальної політики України з пропозицією провести в Харкові пілотний проект: всім категоріям, які мають право пільговий проїзд в міськелектротранспорті, виділити гроші відповідно до методики розрахунку», - сказав І.ШУРМА.

На його думку, монетизація пільги на проїзд у електротранспорті дозволить вирішити харківському КП «Міськелектротранс» питання погашення заборгованості перед своїми працівниками та погасити внески до Пенсійного фонду України.

«Всі борги із виплати зарплати та внесків до Пенсійного фонду пов’язані з пільгами. До тих пір, поки пільга на проїзд у транспорті не буде монетизована і не стане адресною, ми будемо мати вічні проблеми», - наголосив заступник губернатора.

І.ШУРМА зауважив, що пільговики будуть на власний розсуд розпоряджатися виділеними коштами, але будуть зобов’язані сплатити за проїзд у транспорті.

«Чи будуть вони кожного дня їздити в трамваї, чи одного разу проїдуть на таксі, або взагалі нікуди не поїдуть, але кожен, зайшовши в трамвай чи тролейбус, буде зобов’язаний сплатити за проїзд», - підкреслив він.