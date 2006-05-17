Завтра майже по всій Україні йтимуть дощі

Завтра,18 травня, на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, подекуди грози (вночі в Закарпатській та Чернівецькій областях місцями сильний дощ), лише у північних областях переважно без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 6-11°; вдень - 15-20°, у південній частині, східних областях та на Закарпатті місцями - 22-25°.

19-20 травня мінлива хмарність. Часом дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с (в Криму, а вночі 19 травня в Україні, окрім західних областей, 20 травня вночі у східних областях та Приазов’ї, вдень у північних та західних областях без істотних опадів). Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі - 9-14°, 19 травня у північних та центральних, 20 травня у західних областях - 5-10°; вдень - 18-23°, на півдні та сході місцями - 24-26°, 19 травня у західних та північних областях - 15-20°.

21 травня вночі у західних областях, вдень в Україні, окрім південно-східної частини, 22 травня на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози. Температура вночі - 8-14°, 22 травня у західних областях - 4-9° тепла; вдень 21 травня - 18-24°, на крайньому півдні та сході - до 26-28°, 22 травня - 21-26°, на заході та сході місцями - 17-20°.

У Києві та області 18 травня хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише вночі місцями по області невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 9-11°, вдень - 17-19°; по області вночі - 6-11°, вдень - 15-20°.

19-20 травня мінлива хмарність. 19 травня вранці та вдень, 20 травня вночі - дощі, грози, подекуди град; в решту часу без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура 19 травня вночі - 5-10°, вдень - 15-20°; 20 травня вночі - 9-14° тепла, вдень - 18-23°.

Вдень 21 травня та вночі 22 травня короткочасні дощі, грози; в решту часу без істотних опадів. Температура вночі - 8-13°, вдень 21 травня - 18-23°, 22 травня - 21-26°.