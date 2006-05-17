Експерти прогнозують Тіні Кароль місце не вище 7-го

Компанія CFC Consulting, що займалась підготовкою Олександра ПОНОМАРЬОВА, Руслани та гурту “Ґринджоли” до пісенного конкурсу “Євробачення”, прогнозує Тіні КАРОЛЬ 7-15 місце на конкурсі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві головний менеджер проектів CFC Consulting Костянтин ГРІДІН.

Він зазначив, що CFC Consulting вже 4 роки “співпрацює” з конкурсом “Євробачення”, а ідея участі України у пісенному конкурсі належить засновнику та керівному партнеру компанії. Особливістю цьогорічного конкурсу, за словами К.ГРІДІНА, є те, що багато виконавців у порівнянні з минулим та позаминулим роками дуже серйозно поставились як до якості створення продукту – пісні, так і до просування свого твору серед європейських засобів масової інформації та винесення її до європейського глядача.

В цьому році відзначається також значне посилення конкуренції між тими країнами, які є основними фаворитами, тобто наявні всі елементи, які потрібні для досягнення результату – це якісна пісня чи агресивна промо-стратегія, спілкування з журналістами, промо-тури присутні у всіх основних конкурентів, які визначаються фаворитами на цьому конкурсі. Серед основних фаворитів “Євробачення-2006” фахівці компанії називають Румунію та Німеччину, а також Бельгію, Ісландію та Грецію. Саме представники цих країн дуже серйозно в цьому році поставились до формування своїх стратегій. Промо-тури, ефективність яких була доведена Русланою у 2004 р., і які були одним з промо-елементів її стратегії в Європі, зараз використовують практично 50% всіх учасників конкурсу, повідомив К.ГРІДІН. Деякі з учасники конкурсу привернули увагу журналістів в цьому році новим креативними ідеями, наприклад, у створенні свого сценічного образу чи пісні, яка радикально відрізняється від пісень інших учасників.

Що стосується української учасниці, то, за словами К.ГРІДІНА, “це гідне представництво”, і "за певних умов вона мала б досить великі шанси бути присутньою серед фаворитів”, оскільки в її пісні використано всі популярні для цього конкурсу елементи – темп та ритм, вокальні дані співачки мають свою енергію та драйв. Але, поряд з цим, відсутність промо-турів Тіни КАРОЛЬ через пізні строки проведення відбіркового конкурсу в Україні, відсутність англійського веб-сайту співачки в Інтернеті, звідки більшість європейських журналістів беруть інформацію для написання статей, призвели до дуже низького представництва і дуже невеликої кількості інформації про співачку з України серед глядачів конкурсу.

“Дотримуючись основних критеріїв формату “Євробачення” – це виконання пісні англійською мовою, енергійний ритм і темп, прості слова англійського тексту – ми вважаємо, що Тіна КАРОЛЬ, безумовно, має пройти до фіналу конкурсу і в фіналі має посісти гідне місце серед учасників. Прогнозуємо десь місце з 7-го по 15-е”.

Щодо минулорічної участі у конкурсі “Євробачення” гурту “Ґринджоли” К.ГРІДІН зазначив, що пісня “Разом нас багато” відрізнялась від формату цього конкурсу, і результат участі України “був закономірним”. “Виграти “Євробачення” не було основним призначенням гурту “Ґринджоли”. Пісня “Разом нас багато” створювалася не для участі у “Євробаченні”. Вона виконала свою історичну місію. Результатом участі у “Євробаченні” ми вважаємо не місце, яке посіли “Ґринджоли”, а донесення символу Помаранчевої революції, національних символів України до громадян всієї Європи”, - сказав він.

Завтра, 18 травня, відбудеться півфінал пісенного конкурсу “Євро бачення-2006”, яке цього року відбувається в Афінах. Тіна КАРОЛЬ виступатиме 15-ю серед 23-х учасників. Фінал конкурсу запланований на 20 травня.