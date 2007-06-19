В УНІАН пройде прес-конференція: “Сучасні міграційні тенденції в Україні”

11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Сучасні міграційні тенденції в Україні” .Будуть представлені останні заходи, проведені в рамках Сьодеркопінгського процесу, зокрема результати семінару на тему „Трудова міграція та грошові перекази мігрантів”, презентація дослідження „Міграційні тенденції в 2004-2006 рр. в Україні, Білорусі, Молдові та країнах, які нещодавно приєднались до ЄС”. У прес-конференції візьмуть участь - голова Місії МОМ в Україні Джефрі Лабовіц, заступник Регіонального Представника УВКБ ООН в Україні, Білорусі та Молдові Ізабель Міхубі та аташе Представництва Європейської Комісії в Україні та Білорусі Бернард Богеспергер (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 254-53-46, gorova@unhcr.org, www.soderkoping.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.