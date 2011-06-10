Національна радіокомпанія відновила українську редакцію іномовлення

Національна радіокомпанія відновить мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

Про це повідомляється у переданому УНІАН прес-релізі НРКУ.

«Створена у радянські часи як пропагандистський підрозділ Головна редакція мовлення українською мовою у системі ТВО «Всесвітня служба радіомовлення України» останніми роками фактично дублювала три програми Українського радіо», - зазначається у документі.

За словами генерального директора НРКУ Тараса АВРАХОВА, доки короткохвильові передавачі були єдиним засобом донесення сигналу до української аудиторії за кордоном, доти іномовлення українською мовою було виправданим. Останніми роками українські програми Всесвітньої служби поширюються через супутник та інтернет так само, як і три головні програми Українського радіо. Таким чином, слухати всі програми Українського радіо можна за допомогою сучасних засобів комунікації. Вони дають вичерпну інформацію з України.

Водночас в НРКУ нагадали, що після оприлюднення нею намірів оптимізувати структуру мовлення, надійшли звернення від керівників українських організацій за кордоном, які вимагали спеціально виготовлених для закордонних українців програм, а закриття української редакції Всесвітньої служби радіомовлення розцінювали як утрату важливого джерела національного спрямування для закордонного українства.

Врахувавши конструктивне, НРКУ внесла корективи до планів оптимізації каналів мовлення. Отже, відновлюється понад десятигодинне мовлення українською на каналі «Всесвітня служба радіомовлення України» творчими силами Українського радіо. Що ж до структури ВСРУ, то вона залишається незмінною: зі збереженням головних редакцій мовлення українською, англійською, німецькою та румунською мовами.

Національна радіокомпанія України сподівається на дієву підтримку лідерів світового українства у розміщенні на мережах українських мовників за кордоном спеціальних програм для діаспори. Окрім цього, на згадану редакцію покладено виробництво програм про життя української діаспори для розміщення на трьох головних каналах мовлення НРКУ.

Також, у повідомленні зазначається, що оптимізація не змінює обраного НРКУ шляху до співпраці із закордонними мовниками: після низки успішних радіомостів з Варшавою, Москвою, Мінськом, Софією Національна радіокомпанія розширюватиме роботу у такому форматі з іншими членами Європейської мовної спілки. НРКУ вже звернулася до українських громад в Австралії, США, Канаді, Бразилії з пропозицією посприяти у налагодженні зв'язків з тамтешніми мовниками.

«Ми відкриті до реальної журналістської співпраці, оскільки створення якісного контенту, це і наша суспільна місія, і наша конкурентна боротьба за серця українців», - наголошують в НРКУ.

*** Перший канал за рейтингом TNS має частку радійного ринку 14.5 відсотка і першу позицію в аудиторії 30+.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня гендиректор Національної радіокомпанії Т.АВРАХОВ розпорядився припинити мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

Т.АВРАХОВ пояснив, що припинення мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення здійснено у рамках оптимізації мовлення та штатної структури НРКУ.

30 травня Державний комітет телебачення і радіомовлення призупинив ліквідацію української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.