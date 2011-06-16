З весілля на лікарняне ліжко потрапили 6 дорослих і 5 дітей

09:16, 16 червня 2011
Суспільство
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Харчове отруєння

Протягом 13-15 червня у Волинській області до інфекційного відділення Турійської центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 11 осіб, у тому числі 5 дітей, які святкували весілля у місцевому барі.

Всього на весіллі було 136 осіб, повідомляє прес-служба МНС.

На сьогодні госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня важкості.

Фахівці районної СЕС здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Причина захворювання встановлюється.

 

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