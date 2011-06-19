Податківці вилучили 21 гральний автомат типу Джокер і П'ятірочка

У Славуті, що на Хмельниччині, податківці вилучили 21 гральний автомат типу «Джокер» та «П`ятірочка» вартістю 205 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділу оперативно-розшукової діяльності Управління податкової міліції ДПА в області.

За їх інформацією, автомати були розміщені у приміщенні колишнього магазину. Там постійно проводилися азартні ігри з виплатою грошового виграшу, що є грубим порушенням чинного законодавства України, а саме Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні».

При цьому адміністратор залу та організатор ігрищ вирішили приховати від правоохоронців своє відношення до незаконного бізнесу.

«Ми нерідко стикаємося з тим, що азартні ігри організовуються під виглядом надання Інтернет-послуг, ставки і виграші проводяться за допомогою електронного гаманця в Інтернеті. Тому задокументувати факт порушення закону буває непросто. Однак у даному випадку, очевидно, через жадобу до наживи, організатори протиправної діяльності її практично не приховували. Отже, й попрацювати їм довго не довелося», - зазначили у податковій службі.