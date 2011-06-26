У Севастополі вперше шлюб зареєстрували державною мовою

У Севастополі відділ РАЦС Ленінського районного відділу юстиції вперше провів реєстрацію шлюбу державною мовою, а наречені були у національному весільному вбранні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив місцевий телеканал «Бриз». Представник райвідділу юстиції в інтерв’ю зазначила, що у зв’язку зі специфікою регіону, реєстрація шлюбів у місті відбувається здебільшого російською. Проте, за її словами, «реєстрація шлюбу відбувається не лише російською, а й українською мовою, як сьогодні». Раніше працівники РАЦС вже проводили церемонію англійською мовою.

Провести весілля у народному, нетрадиційному для Севастополя стилі, вирішили самі молодята. Весільне святкове вбрання - вишивка на сорочках ручної роботи білим по білому - наречені замовляли у майстрині з Решетилівки, що на Полтавщині, а льон, з якого пошито вбрання - з Рівненщини, де народився наречений Максим МАЙОРОВ (нині він разом з батьками мешкає у Севастополі).

Наречена Аліна народилася на Хмельниччині, мешкала на Полтавщині, а познайомилися молодята два роки тому на Сорочинському ярмарку.

Як зазначив в інтерв’ю «Бризу» наречений, те, що у Севастополі реєстрація весілля у народному стилі відбувається вперше, вони взагалі дізналися поточного тижня, тому вважає це подією для Севастополя.

Батьки наречених активно підтримали креативну ідею своїх дітей. Деякі гості церемонії реєстрації, у тому числі і з далекого зарубіжжя, також були у національному одязі.