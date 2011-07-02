Політолог про реформу ЖКГ, тарифи, тромби і деградацію

Реформа житлово-комунального господарства України можлива лише за підтримки найвищих органів влади.

Про це в коментарі УНІАН сказав голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО.

"Не можуть органи місцевого самоврядування самостійно провести комунальну реформу. Пілотні проекти – так, потрібно експериментувати, але комунальна реформа має бути єдиною державною справою, і тут центр має її розробити, розпочати, а далі допомагати місцевій владі ефективно її реалізовувати", - відзначив В.ФЕСЕНКО.

На його думку, ключові напрями реформування ЖКГ, заявлені урядом, є безальтернативними – в першу чергу необхідно створити прозору систему контролю витрат, а також розрахунків тарифів.

Експерт позитивно прокоментував ініціативи зі створення єдиного органу, який контролюватиме тарифоутворення по всій країні. "Розбіжності у тарифній політиці неминучі. Але я абсолютно розумію президента і прем`єра, коли вони говорять, що ситуація, коли існує п`ятиразова різниця у тарифах на воду і тепло або на інші комунальні послуги, – це ненормально", - відзначив В.ФЕСЕНКО.

Він також вважає, що списання заборгованості підприємств паливно-енергетичного і житлово-комунального господарств дозволить уникнути фінансового колапсу у цих сферах. "Це як тромби, які блукають по нашому організму в кровотворній системі. Що робити? Їх потрібно нейтралізувати або хірургічним, або іншим терапевтичним методом. У даному разі щось подібне", - підкреслив експерт.

На його думку, одним з кардинальних напрямів реформування є енергозбереження, а також "нові, більш адекватні, оптимальні форми управління" комунальним сектором. "Іншого виходу у нас просто немає, інакше – криза і деградація", - зазначив В.ФЕСЕНКО.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обґрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів було прийнято Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу про створення комісії.

1 червня п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що комісія буде створена і розпочне роботу до вересня.