На Буковині іноземець намагався збути 5 кілограмів ртуті

У рамках протидії незаконному обігу небезпечних хімічних речовин співробітниками Управління СБУ в Чернівецькій області затримано уродженця Буковини, нині громадянина іноземної держави, під час збуту ним 5 кг хімічної речовини 1-го класу небезпеки (металічної ртуті).

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Чернівецькій області, небезпечну речовину вилучено.

За матеріалами СБУ стосовно затриманої особи, яка вже раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, міліцією порушено справу за ч.1 ст. 321 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту отруйних чи сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк до 3-х років.

Довідка УНІАН. Гранична допустима концентрація парів ртуті (група тіолових отрут) в повітрі складає 0,0003 мг/м3, а гостре отруєння людини настає при 0,13 - 0,80 мг/м3. Інтоксикація ж зі смертельним наслідком розвивається при вдиханні 2,5 г парів ртуті.