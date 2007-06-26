Ющенко і Янукович домовились провести позачергове засідання РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ домовились про проведення позачергового засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення механізму тендерних закупівель на час до ухвалення відповідного закону новообраним парламентом.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Президента України Ірина ВАННІКОВА, такої домовленості сторони досягли з огляду на нелегітимність Верховної Ради.

І.ВАННІКОВА також повідомила, що Президент і прем’єр-міністр обговорили хід підготовки до дострокових парламентських виборів, зокрема, питання нормалізації роботи Центральної виборчої комісії.

Сторони також узгодили ряд питань, пов’язаних із соціально-економічним розвитком країни, зокрема, питання тендерних закупівель, а також підготовки бюджету-2008 із врахуванням соціальних ініціатив Президента.

Як повідомила І.ВАННІКОВА, на зустрічі був також присутній генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, який проінформував главу держави про стан розслідування резонансних справ.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня міністр економіки Анатолій КІНАХ повідомив, що Міністерство економіки України ініціює повернення контролю над державними закупівлями уряду.

13 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вважає неефективною та криміналізованою діючу редакцію закону про державні закупівлі.

За словами В.ЮЩЕНКА, зміни до закону про держзакупівлі були підтримані діючою владою.

При цьому він вказав на те, що сьогодні контролюючі органи у сфері держзакупівель - Тендерну палату України та Антимонопольний комітет - очолюють представники правлячої коаліції.

13 червня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що “сьогодні вся країна страждає від того, що прийнято недосконалий законопроект про держзакупівлі, який набув чинності в 2006 році”.

15 червня голова правління Тендерної палати України Володимир ЛАБА заявив, що Тендерна палата України виявила з початку року порушення законодавства при використанні державних коштів їх розпорядниками на суму 10,497 млрд. грн., що становить 96,5% досліджених з початку року держзакупівель.