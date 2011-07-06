Російський експерт: неможливо гарантувати транзит газу через Україну

Росія не може гарантувати обсяги транзиту газу через Україну, оскільки невизначено попит на газ у Європі.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав президент фонду «Інститут енергетики і фінансів» Володимир ФЕЙГІН (Росія), відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Українські колеги дуже часто говорять про велику невизначеність із обсягами транзиту, але невизначеність із обсягами транзиту багато в чому пов`язана з невизначеністю, що буде на ринку газу ЄС, і які в Росії будуть туди поставки», - сказав В.ФЕЙГІН.

За його словами, в такій ситуації неможливо назвати конкретні цифри по транзиту.

Він зазначив, що українські експерти запрошені до російсько-європейських експертних консультацій із газового питання.

В.ФЕЙГІН вважає, що в прогнозах, які часто представляє Європейська комісія дуже часто йдеться не про стабілізацію споживання газу в ЄС, а про зниження його споживання «на горизонті 2020-2030 років» і заміщення його альтернативними джерелами енергії.

У свою чергу, завідуючий сектором департаменту енергетики фонду «Інститут енергетики і фінансів» Віталій ПРОТАСОВ зазначив, що урядові прогнози й дослідження в ЄС говорять про те, що зростання попиту на газ у ЄС буде максимум 0,5%, а частіше робиться висновок, що буде падіння попиту на 1% на рік.

При цьому він підкреслив, що найбільш негативні прогнози щодо попиту, це прогнози Європейської комісії.