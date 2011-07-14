25 тисяч індиків загинули від токсинів у комбікормі

На даний час у Донецькій області масштабний падіж птиці у філіалі «Свiтанок» агрофірми «Шахтар» (с. Олександрівка Слов`янського району) розслідують кілька профільних інстанцій.

Про це заявив головний ветеринарний лікар Донецької області Анатолій ПРИГОДІН, повідомили в прес-службі Орендного підприємства «Шахта ім. О.Ф.Засядька».

За його словами, всі матеріали (тушки птиці, кров, комбікорми) направлені у Спеціальну державну службу ветеринарної медицини, Державний НДІ з лабораторної діагностики (м. Київ), Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (м. Харків), Маріупольську державну лабораторію ветеринарної медицини, Донецьку міжобласну спеціалізовану лабораторію з хвороб птахів, Слов`янську міжрайонну лабораторію ветеринарної медицини.

На підставі експертного висновку (№ 1589/11 від 13.07.2011) вже одержано інформацію фахівцями лабораторії м. Маріуполя про виявлення у кормах двох видів токсинів, додав А.ПРИГОДІН, відзначивши, що комбікорми були виготовлені на Ізюмському комбікормовому заводі (Харківська область).

Ветлікар також повідомив, що померла птиця утилізується на спеціальному виробництві в и. Куп’янськ шляхом високотемпературного спалювання.

Після отримання всіх необхідних висновків і рекомендацій фахівців ветеринарної служби буде вирішено долю птиці, яка залишилася живою, додав А.ПРИГОДІН.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби МНС, з 8 по 13 липня в с. Олександрівка Слов`янського району Донецької області на території агрофірми «Світанок» (філіал ОП «Шахта ім. Засядька») загинули 24 тис. 449 індиків.

Причина загибелі - використання комбікормів для відгодівлі птаха, в яких гранично допустима концентрація токсинів перевищена в 3-3,2 рази.