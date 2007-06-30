Юрій Шухевич: треба, щоб люди менше кричали, які вони великі патріоти

100-річчя з дня народження головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича відзначили на Львівщині. У Білогорщі, де загинув генерал-хорунжий, до його пам`ятника покладено квіти, повідомив “5-й канал”.

Вшанувати пам`ять Р.Шухевича на місце його загибелі прийшли, представники політичних партій, громадських організацій та вояки УПА. За словами соратників Р.Шухевича, ті добре пам`ятають свого командира та його боротьбу. Вони пригадують, як в ті буремні часи поруч воювали вихідці західних та східних областей.

Після покладання квітів та спільної молитви, син легендарного командира УПА Юрій ШУХЕВИЧ запалив вогонь пам`яті, який передали в усі райони Львівщини. Свою лампадку Ю.ШУХЕВИЧ повезе на Івано-Франківщину, де в селі Княгиничі на місці колишньої криївки відкривають музей. Син Р.Шухевича тішиться тим, що вшанування його батька підтримав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, а в невизнанні вояків УПА борцями за визволення України всією державою звинувачує політиків.

“Треба, щоб люди менше били себе в груди і кричали, які вони великі патріоти, і при цьому крали, а щоб більше на це працювали. Якби працювали з посв`ятою, то донесли б цю ідею до Луганська і Донецька, і УПА була б визнана”, - зазначив Ю.ШУХЕВИЧ.

Зараз у будинку, де загинув Р.Шухевич, працює музей УПА. Науковці та дослідники досі не можуть знайти місце поховання генерал-хорунжого.