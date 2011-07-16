Мер Львова закликав журналістів разом боротися з незаконним продажем алкоголю

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ закликав журналістів разом боротися з несанкціонованим продажем алкоголю в місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, з відповідним зверненням А.САДОВИЙ виступив під час засідання виконавчого комітету.

«Здоровий спосіб життя – основа основ. Немає нічого ціннішого, ніж здоров’я українців. Ми мусимо разом навести порядок. Тож я прошу засоби масової інформації та жителів міста повідомляти про подібні випадки. Прошу піднімати цю проблему, тільки разом ми зможемо її вирішити», - зазначив міський голова.

Як повідомляв УНІАН, у Львові заборонена нічна торгівля алкоголем.

24 вересня 2010 року виконком міської ради прийняв рішення про заборону торгівлі алкогольними напоями з 22.00 до 10.00.

Згодом суд цю заборону скасував, але 20 грудня 2010 року виконавчий комітет прийняв повторне рішення відповідного змісту.