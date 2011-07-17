Шахраї пропонують пенсіонерам дотацію

У Тернополі міліція розшукує двох шахраїв, які обкрадають пенсіонерів, представляючись соціальними працівниками.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділ громадських зв’язків обласного управління міліції, чоловік та жінка середнього віку приходять до помешкань літніх самотніх людей і пропонують заповнити документи, які начебто дають можливість отримувати дотацію до пенсійного забезпечення, іноді цю доплату шахраї називають разовою соціальною допомогою. Після цього пенсіонерам справді дають незначну суму, але за умови, що вони дадуть решту з 200 або 500-гривневої купюри. Коли старенькі зі сховків витягували свої заощадження, аби повернути решту, один із зловмисників залишався на місці, в той час як другий давав пенсіонерам ще одні документи, під різними приводами заводив в іншу кімнату і відволікав їхню увагу, в той час як напарник викрадав заощаджені кошти.

Загалом шахраї в такий спосіб обікрали уже 5 пенсіонерів в Тернополі, викрадаючи від 300 грн. до 4 тис. грн. заощаджених коштів.

Як зауважили у відділі громадських зв’язків, усі потерпілі – люди похилого віку і не можуть з точністю описати зовнішність шахраїв. Наразі правоохоронці продовжують пошук зловмисників, а пенсіонерів міста застерегли від спілкування з незнайомими людьми, які представляють соціальними працівниками.