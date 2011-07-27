Президента просять повернути державі контроль над «Індаром»

Колишні керівники ЗАТ «Індар» просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА здійснити заходи для повернення державі контрольного пакету акцій цього підприємства.

Про це йдеться у відкритому листі до глави держави, копію якого передано УНІАН. Документ підписали колишній голова правління ЗАТ «Індар» доктор біологічних наук Олексій ЛАЗАРЄВ та колишній заступник голови правління ЗАТ «Індар» з юридичних та економічних питань Віктор РОМАНЮК.

Як зазначають автори листа, «ми, провідні менеджери інсулінового заводу «Індар», вкрай стурбовані подіями на підприємстві, які призвели до втрати Україною стратегічно важливого активу – контрольно пакету акцій ЗАТ «Індар» у кількості 70,7%, які належали державі».

За словами О.ЛАЗАРЄВА та В.РОМАНЮКА, «держава в особі Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, що протягом трьох років спільними зусиллями захищали інтереси держави, дозволила купці шахраїв, які викрали державний пакет акцій, а до цього - довели до банкрутства і ліквідували два інші державні підприємства, захопити інсуліновий завод «Індар», і вже більше двох тижнів знущаються над працівниками і хворими».

На переконання авторів листа, «захоплення інсулінового заводу «Індар» представниками офшорної фірми – це варварська подія в столиці нашої держави, яка є причиною великих проблем для організації виробництва інсулінів і забезпечення ними українських хворих на цукровий діабет, а також виконання вже укладених договорів з поставок інсулінів виробництва заводу «Індар» в Бразилію, Російську Федерацію, Сирію, Казахстан, Молдову та ін.».

Як зазначається в документі, «колектив підприємства розуміє свою відповідальність перед українськими та закордонними хворими на цукровий діабет, однак не має можливості виконувати посадові обов’язки, бо нове керівництво підприємства взагалі не розуміє, що робити на підприємстві і як виконувати взяті на себе зобов’язання. Нове керівництво лише практикує постійні залякування працівників і вимагає від менеджменту «щось робити» без будь-якого розуміння забезпечення і здійснення виробничих, матеріально-технічних та інших робіт». Повідомлення, що тиражуються новим керівництвом у ЗМІ, сповненні оптимізму, але, у дійсності, ситуація на заводі є катастрофічною. Зі слів осіб, причетних до виробництва інсуліну, виготовленої продукції вистачить для задоволення потреб хворих лише до вересня 2011 р. «Колишній менеджмент заводу, незважаючи на замовну кримінальну справу, активні дії криміналітету, діючи всупереч власним інтересам, вживає заходи для забезпечення нормального виробничого циклу виготовлення інсуліну», зазначають О.ЛАЗАРЄВ та В.РОМАНЮК.

У зв’язку з цим автори листа просять Президента «дати доручення здійснити заходи з повернення державного пакету акцій, притягнення до відповідальності осіб, що причетні до захоплення підприємства та сприяти відновленню роботи ЗАТ з виробництва інсулінів «Індар» під керівництвом О.ЛАЗАРЄВА. Це дозволить і надалі на високому професійному рівні здійснювати виробництво препаратів інсулінів в Україні і гарантувати забезпечення ними потреб хворих на цукровий діабет в нашій державі та інших країнах світу».

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Індар» засноване 14 серпня 1997 року відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 82 від 29 січня 1997 року «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». На даний час підприємство випускає більше 60% інсуліну, що виготовляється в Україні.

За свідченням очевидців, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркута» вдерлися на територію заводу і перекрили доступ для всіх його працівників. «На підприємство прийшли рейдери, які ще в 2008 році викрали державний пакет акцій у розмірі 70,7% статутного фонду номінальною вартістю 90 000 000 грн., - йдеться в колективному зверненні на ім’я керівництва держави. - Більше трьох років тривають суди з метою повернення в державну власність усього пакета акцій, але держава неспроможна захистити себе, тобто повернути собі контроль над стратегічним підприємством країни».

При цьому 11 липня прес-служба підприємства розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.