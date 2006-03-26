До опівдня проголосував кожен п`ятий в Україні

Київ. 26 березня. УНІАН. В Україні, за даними з 217 округів, явка виборців станом на 12.00 становила 19,02%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані поширені через Інформаційно-аналітичну систему в ЦВК.

Як і раніше, найбільша активність виборців реєструється у Вінницькій області – 23%, в Луганській і Хмельницькій – по 21%, Запорізькій, Кіровоградській і Житомирській – по 20%.

Не змінилася активність виборців у Закарпатській області – 13%, Тернопільській і Чернівецькій – по 16%, Івано-франківській, Львівській, Рівненській і Волинській – по 17%, в Одеській області – 15%.

Загалом в Україні створено 225 виборчих округів.