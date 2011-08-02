Янукович ветував три закони

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду до Верховної Ради закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо погашення заборгованості перед держбюджетом за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям).

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Нагадаємо, даний закон був ухвалений ВР 8 липня, автором законопроекту є член Партії регіонів Ігор ГЛУЩЕНКО.

Законопроектом пропонувалося направити 162 млн. грн. заборгованості генкомпаній перед держбюджетом за субкредитами у рамках бюджетної програми «Реструктуризація вугільної і торфовидобувної промисловості» підприємствам вугільної галузі для погашення заборгованості за спожиту електроенергію. Для цього пропонувалося збільшити дохідну частину спеціального фонду державного бюджету на 162 млн. грн.

Водночас бюджетний комітет ВР виступав проти ухвалення законопроекту, оскільки збільшення обсягу надходжень до спецфонду держбюджету із запропонованих джерел було необгрунтованим і нереалістичним. За даними Державної казначейської служби, за січень-червень поточного року планові показники за цими джерелами були виконані лише на 65,1%.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон №3672–VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг».

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2011 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг».

Законом вдосконалена процедура банкрутства шляхом усунення недоліків і невизначеності, що містяться в законі про банкрутство.

Зокрема, посилено гарантії захисту прав та інтересів кредиторів боржника в процедурі відновлення його платоспроможності або визнання банкрутом і створення рівних та справедливих умов задоволення вимог усіх категорій кредиторів.

Законодавчо закріплено вимогу про необхідність повідомлення арбітражним керівником комітету кредиторів про час, місце і умови продажу заставного майна (шляхом надсилання рекомендаційного листа з повідомленням про вручення).

Законом встановлюється, що споживач не зобов`язаний платити кредитодателю додаткові комісії разом із зазначеними в чинному законодавстві будь-якими зборами, відсотками або іншими вартісними елементами кредиту, які не були зазначені в договорі.

Встановлюється, що кредитодатель не має права встановлювати в договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі й т.п. за дії, які не є послугою і не визначені чинним законодавством.

Кредитодатель не має права відмовити споживачеві в прийомі платежу при достроковому поверненні споживчого кредиту, а також не має права встановлювати споживачеві будь-яку плату при достроковому поверненні споживчого кредиту.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов`язаних з користуванням надрами».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила даний закон 8 липня.

Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України.

Законом передбачено, що у разі вилучення (викупу) земельних ділянок під об‘єкти містобудування, розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною документацією, а також для потреб, пов’язаних з користуванням надрами відповідно до отриманих спеціальних дозволів чи гірничих відводів, та під розміщення та обслуговування об‘єктів, пов‘язаних із видобуванням корисних копалин, погодження місця розташування об’єкта не проводиться.

Також законом внесено зміни до Закону України “Про відчуження земельних ділянок, інших об‘єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності”. Змінами передбачено, що у разі ініціювання викупу земельної ділянки, інших об‘єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб особами, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок, інших об‘єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності може здійснюватися за рахунок коштів цих осіб.

При передачі викуплених у державну чи комунальну власність для суспільних потреб земельних ділянок в оренду, для розміщення та обслуговування об‘єктів, пов‘язаних із видобуванням корисних копалин, особам, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами і здійснили фінансування заходів з їхнього викупу, зазначені особи за погодженням з відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування мають право на зменшення орендної плати за такі земельні ділянки в межах сплачених ними коштів, але не нижче мінімального розміру орендної плати, встановленого законом.

У разі фінансування заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб за рахунок коштів осіб, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, договір купівлі-продажу (міни) може укладатися між власником (власниками) земельної ділянки, інших об`єктів нерухомого майна, та цими особами.

У разі фінансування заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб за рахунок коштів осіб, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам - власникам та користувачам суміжних земельних ділянок, здійснюється за рахунок коштів цих осіб.