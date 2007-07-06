У Києві розпочнеться фольклорне дійство з нагоди свята Івана Купала

Сьогодні о 19.00 у «Купальській леваді», що в районі Корчуватого, відбудеться унікальне театралізоване фольклорне дійство з нагоди свята Івана Купала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі секретаріату Блоку Віталія Кличка, організатор свята – благодійний фонд «Родина Левицьких» за сприяння Блоку Віталія Кличка.

До традицій Івана Купала відносяться такі обряди, як збір цілющих трав, запалювання вогнів, купання або обливання водою, ворожіння на долю (пускання вінків на воду), святкове частування. Головною розвагою вечора на Івана Купала стануть парні стрибки через багаття. Свято відбудеться за участю жіночого вокального ансамблю «Любисток».

В купальських іграх зможуть взяти безпосередню участь всі бажаючі. Дівчата приходять з віночками, щоб пустити їх на воду, хлопці приносять дрова. Хто прийде у вишиванках, той отримає приз.