Щороку Долину нарцисів на Закарпатті відвідують понад 10 тисяч туристів (фото)

У Хустському районі Закарпатської області розквітла унікальна Долина нарцисів. Вона розташована за 4 км від міста Хуст на площі у 256,5 га. У ці вихідні поблизу долини проходить п’ятий загальноукраїнський зліт молодіжних екологічних організацій „Золотий нарцис”, а також пленер молодих художників Закарпаття.

Долина нарцисів є природним біосферним заповідником. Період цвітіння нарцисів кожного року припадає на різний час травня. Цьогорічна весна на Закарпатті була холодною, тому нарциси розквітли в другій половині місяця.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор Карпатського біосферного заповідника, професор Федір ГАМОР, цьогорічні природні умови вплинули на цвітіння, що зумовило незначну кількість розквітлих нарцисів. Загалом високогірний вузьколистий нарцис, який представлений у цій долині, ніде в світі не цвіте на висоті 200 м над рівнем моря, як на Закарпатті.

За словами Ф.ГАМОРА, поява Долини нарцисів пов’язана ще з льодовиковим періодом на Землі. Тоді, після сходження криги, з гір спливало багато води, що сприяло акліматизації, цвітінню і розповсюдженню нарциса вузьколистого. З часом у низовині від сучасного Мукачевого до Хуста, де росли нарциси, з’явилися дубові ліси. Після того, як на землях почали здійснювати господарську діяльність, площа долини нарцисів зменшувалася. За радянських часів долину взагалі хотіли переорати, щоб вирощувати сільськогосподарські культури. Після того, як було знищено 50 га нарцисів, оранку припинили і передали територію з нарцисами заповідному масиву Карпатського біосферного заповідника.

Як зазначив Ф.ГАМОР, загрози зникнення Долини нарцисів на Закарпатті не існує, в природних умовах нарциси зможуть рости ще десятки років. Завадити може неякісне господарське втручання. На разі ніяких добрив до грунту працівники заповідника не додають, а лише проводять технічну вирубку верб, які розростаються.

Найближчим часом, за інформацією Ф.ГАМОРА, на території Долини буде відкрито Музей нарциса та еколого-освітній центр, де буде представлено унікальність флори та біосистеми Закарпаття. Будівництво музею та центру вже розпочалося.

Загалом у Долині нарцисів туристи можуть познайомитися не лише із однією квіткою, тут представлено 498 видів різних рослин, в тому числі 15 квітів, які занесені до Червоної Книги, 16 видів орхідей, 104 види птахів, 24 види метеликів.

Щодо охорони, то працівники заповідника в період цвітіння нарцисів посилюють її. Квітки рвати заборонено. За зривання одного нарциса – штраф 12 грн. Наразі відпрацьовують схему сплати штрафів, оскільки згідно з правилами на місці ніхто від порушника не зможе взяти гроші, оскільки інспектор направляє протокол до суду і далі відбувається затяжний процес. Працівники долини клопочуть про те, щоб спростити механізм сплати штрафів на місці.