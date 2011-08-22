Де Україні місце за шкалою "диктатура – повна демократія" (опитування)

Більшість українців не бачать позитивних досягнень за роки незалежності держави у жодній сфері життя.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, що було проведене у серпні поточного року.

Згідно з даними опитування, 47,1% українців відповіли, що за час незалежності Україна не досягла найкращих результатів у жодній зі сфер життя.

Позитивно громадяни оцінюють лише духовну сферу: 17% опитаних вважають, що у цій сфері було досягнуто найбільше позитивних результатів, 15% - найменше позитивів.

Водночас переважна більшість населення вважає, що Україна не досягнула позитивних результатів у всіх інших сферах. Зокрема, 51% респондентів негативно оцінив реформування економічної системи (на думку лише 6% опитаних досягнення були). 52% опитаних вважає, що Україна не досягнула позитивних результатів у збільшенні промислового виробництва (7% респондентів оцінили позитивно досягнення цій сфері). 59% опитаних негативно оцінили реформування галузі сільського господарства (4% - позитивно). Водночас 23% респондентів вважає, що Україна не досягнула результатів в удосконаленні зовнішньої політики (10% оцінили цю сферу позитивно).

На шкалі «диктатура – повна демократія» громадяни розташовують Україну посередині, тобто, визначають режим в Україні як напівдемократичний. На початку вимірювань, у травні 2004 року (за режиму Леоніда КУЧМИ і ще до початку президентських виборів та подій Помаранчевої революції), населення оцінило стан демократії в Україні у 4.85 бала, тобто, як «проміжний», напівдемократичний статус, проте дещо ближче до диктатури, ніж до демократії. У червні 2006 року рівень демократії був оцінений значно вище – у 5.5 бала, теж як проміжний між демократією та диктатурою. Надалі оцінки стану демократії дещо знизилися – 5.1 у грудні 2009 року та у червні 2011 року.

Протягом усього часу вимірювання (з травня 2004 року) громадяни України вважали, що саме демократія є найбільш бажаним типом політичного устрою для України. Максимальною підтримка демократичного устрою була у червні 2006 р. (52%) і у червні 2010 (52%), мінімальною – у грудні 2009 року, напередодні президентських виборів, коли підтримка демократії (36%) і авторитаризму (30%) майже зрівнялися.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене з 10 по 17 серпня 2011 року Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Дослідження проведено в рамках проекту «Об’єднуємося заради реформ (UNITER)», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Соціологічні дослідження 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 та 2010 рр. були проведені Фондом «Демократичні ініціативи» у співпраці з різними соціологічними центрами «Соціс» (2001), «Соціальний моніторинг» (2004), «Юкрейніан соціолоджі сервіс» (2006, 2007, 2008, 2009, жовтень 2010), Центр Разумкова (червень 2010). Детальні результати цих досліджень розміщено на сайті Фонду «Демократичні ініціативи» у розділі «Опитування».