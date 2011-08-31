На вимогу жителів Троєщини забудовник змінить скандальний проект

АТ "Київміськбуд" призупинило скандальне будівництво торговельного центру на столичній Троєщині і працює над внесенням змін в існуючий проект, повідомляє ТСН з посиланням на президента будівельної компанії Михайла ГОЛИЦЮ.

"Будівельні роботи наразі не ведуться. Що стосується наших домовленостей з жителями, вони полягають у тому, що компанія не буде будувати житлові будинки, не буде будувати паркінг, тому що він повинен бути розташований близько до житлових будинків. Ми домовилися до того, що ми запропонуємо варіант торгового центру з об`єктами соціальної інфраструктури", - сказав він.

За словами М.ГОЛИЦІ, "Київміськбуд" має намір вже у вересні представити змінений варіант проекту. Перегляд проекту призведе до зниження вартості об`єкта, зазначив президент холдингу, не уточнивши суму, про яку може йтися.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на Троєщині було жорстоко побито людей, які захищали зелену територію біля своїх будинків на вулиці Маяковського. Ввечері близько тисячі жителів мікрорайону зібралися біля будмайданчику і намагалися не пропустити на нього будівельну техніку. Проти людей було застосовано сльозогінний газ, декілька осіб отримали травми важкими предметами.

22 серпня представники забудовника змушували голову КМДА поїхати з місця скандального будівництва на Троєщині, куди він прибув із приписом прокуратури про демонтаж встановленої огорожі, застосовуючи сльозогінний газ та каміння. Разом з тим, міській владі цього дня вдалося демонутвати будівельний паркан. В КМДА підкреслили, що забудова даної ділянки ведеться із порушенням законодавства, оскільки терміни дії дозволу на будівництво та ордеру на тимчасове порушення благоустрою закінчились ще у грудні 2010 року.

26 серпня прокуратура повідомила, що порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого 18 серпня під час стихійного мітингу мешканців масиву Троєщина проти будівництва торговельного центру.