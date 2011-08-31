АМК пропонує прирівняти ОСББ до населення

Для вирішення проблемних питань об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Антимонопольний комітет України пропонує розробити законопроект «Про внесення змін до Закону «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків».

Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови АМК Рафаель КУЗЬМІН.

Зокрема, документом пропонується прирівняти ОСББ до населення при споживанні житлово-комунальних послуг.

Як пояснили в АМК, ОСББ зараз є юридичною особою, тому тепло- і енергозабезпечуючі підприємства сприймають їх як суб`єкти господарювання, і тарифи на тепло для об`єднань у кілька разів вищі, ніж для населення.

Також законопроектом пропонується заборонити створення ОСББ компаніями-забудовниками і пов`язаними із ними особами, передбачити безплатний вступ до ОСББ, обмежити встановлення членських внесків членами об`єднання, передбачити граничний термін договору про управління житловим комплексом, не допускати встановлення штрафних санкцій за достроковий розрив договору про управління житловим комплексом на вимогу ОСББ.

Р.КУЗЬМІН також запропонував внести зміни або розробити і затвердити нові нормативно-правові акти, які б визначали форму звернення, повний перелік документів, необхідних для передачі багатоквартирного будинку і прилеглого до будинкової території з балансоутримувача і балансом ОСББ, конкретні терміни розгляду такого звернення, зокрема, передбачити механізм мовчазної згоди, і відповідальність за порушення термінів розгляду звернення.

Також АМК пропонує вдосконалити нормативно-правову базу щодо визначення виконавців житлово-комунальних послуг.

Серед найбільш характерних проблем, з якими стикаються ОСББ, Р.КУЗЬМІН назвав затягування передачі органами місцевого самоврядування житлового фонду ОСББ, створення компаніями-забудовниками і кількома власниками квартир ОСББ і передача їм функцій з обслуговування будинків управляючої компанії, пов`язаної із забудовником (що призводить до зростання в рази тарифів на ЖКП), збільшення вартості послуги в результаті нав`язування для ОСББ виконавцями, певними місцевими органами влади.

АМК провів близько 3 тис. перевірок діяльності ОСББ, в результаті яких почато близько 260 справ за порушення конкурентного законодавства і надано 230 обов`язкових до розгляду рекомендацій.