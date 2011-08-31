Міліціонер накричав на консьєржку Тягнибока
22:24, 31 серпня 2011Суспільство
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"Пані відмовилася будь-що підписувати"
Лідера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА викликають на допит.
Про це політик повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
“Учора говорив з пані, яка працює вахтером у нашому будинку. Розповіла, що приходив міліціонер, хотів передати повістку на моє ім`я", - пише він.
За словами О.ТЯГНИБОКА, міліціонер дуже кричав і сварився, "коли пані відмовилася брати повістку і будь-що підписувати".
“Сидір КІЗІН як адвокат перетелефонував слідчому. Реагуватимемо", - додав політик.
Раніше на допити після акцій в День Незалежності було викликано 18 депутатів Верховної Ради, а також активістів ВО "Свобода".
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