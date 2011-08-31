Міліціонер накричав на консьєржку Тягнибока

Лідера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА викликають на допит.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

“Учора говорив з пані, яка працює вахтером у нашому будинку. Розповіла, що приходив міліціонер, хотів передати повістку на моє ім`я", - пише він.

За словами О.ТЯГНИБОКА, міліціонер дуже кричав і сварився, "коли пані відмовилася брати повістку і будь-що підписувати".

“Сидір КІЗІН як адвокат перетелефонував слідчому. Реагуватимемо", - додав політик.

Раніше на допити після акцій в День Незалежності було викликано 18 депутатів Верховної Ради, а також активістів ВО "Свобода".