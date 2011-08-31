Азаров прочитає лекцію про Україну в нестабільному світі

23:04, 31 серпня 2011
Суспільство
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Завтра, в Київському університеті

1 вересня прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ проведе відкриту лекцію для студентів Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Тема лекції: «Місце і перспективи України в нестабільному та мінливому світі».

Початок – о 09.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Володимирська,60.

 

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