Азаров прочитає лекцію про Україну в нестабільному світі

1 вересня прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ проведе відкриту лекцію для студентів Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Тема лекції: «Місце і перспективи України в нестабільному та мінливому світі».

Початок – о 09.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Володимирська,60.