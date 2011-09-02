Податкова: перевірки малого бізнесу майже припинилися

Мораторій на перевірки малого бізнесу не призводить до істотних збитків державного бюджету України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, про це сьогодні заявив голова відомства Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

"Ми не бачимо великих втрат бюджету від того, що не перевіряємо малих підприємців. Дрібні порушення нас не цікавлять – це не питання забезпечення надходжень до бюджету значних сум і детінізації економіки. Водночас податкова відзначила зменшення сплати податків підприємцями, які не перевіряються. Тому, попереджаємо, якщо наступного року фактичні перевірки поновляться, щоб це не стало "сюрпризом” для таких підприємців”, - наголосив він.

В.ЗАХАРЧЕНКО нагадав, що фактичні перевірки малого бізнесу на сьогоднішній день не проводяться. За його словами, в окремих випадках такі перевірки здійснюються лише на підставі скарг і заяв громадян, які податківці зобов`язані розглядати, а також на вимогу правоохоронних органів.

В цілому, завдяки використанню ризикоорієнтованої системи, на 57% скорочена кількість планових перевірок. Перевіряються підприємства, які підпадають під категорію "ризикових", а таких лише 10% від загальної кількості підприємств, зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.