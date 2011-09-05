В Азарова кажуть, що мита на експорт зерна збережуться до кінця року

Мита на експорт зерна з України збережуться до кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник директора департаменту економічного розвитку й аграрних ринків Міністерства аграрної політики і продовольства України Анатолій РОЗГОН.

На питання, чи відмовився уряд від розгляду питання з відміни експортних мит на зерно, А.РОЗГОН відповів: «Так, думаю, що так». «Це потрібно проводити додаткові консультації з валютним фондом, аргументувати свою позицію, шукати додаткові джерела надходження до бюджету, чим перекрити цю втрату в бюджеті», - пояснив А.РОЗГОН.

Нагадаємо, раніше Мінагропрод ініціював відміну експортних мит на зерно.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 липня ввела мита на експорт зерна. Ставки експортного митного збору затверджені: на пшеницю і суміш пшениці й жита (меслін), полбу – у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менш як 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менш як 20 євро за тонну.

Вказана норма діє до 1 січня 2012 року.

29 серпня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Кабінет Міністрів України стурбований повільними темпами експорту зерна і сільгосппродукції загалом.

За його словами, «в Україні вже зібрано 34 млн. тонн зерна нового врожаю, що є вагомою цифрою, прогноз на пізні зернові також добрий - валовий збір зерна очікується в межах 50 млн. тонн, але уряд стурбований тим, що експорт поволі йде і це питання потрібно вирішувати і лобіювати, оскільки конкуренти українських аграріїв потужно завойовують зовнішні ринки».

Водночас експерти відзначають, що нинішнім літом Україна змогла встановити безперечний рекорд з падіння обсягів експорту зерна. Так, з липня (початку нового маркетингового сезону) країна відвантажила за кордон менше мільйона тонн. А це вчетверо, за оцінками експертів Українського клубу аграрного бізнесу, менше, ніж експортує зазвичай Україна. Росія за той самий період змогла наростити свій експорт вп`ятеро.

На думку експертів, «різке падіння експорту викликане непродуманою політикою уряду. Зокрема, введенням мит на вивезення зернових». Експерти очікують відміни мит у другій половині вересня.