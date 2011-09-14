Нарада з питань протидії корупції в органах земельної сфери

16 вересня відбудеться нарада з питань протидії корупції в органах земельної сфери за участю міністра аграрної політики Миколи ПРИСЯЖНЮКА, Голови Державного агентства земельних ресурсів Сергія ТИМЧЕНКА, заступника міністра внутрішніх справ Дмитра ВОРОНИ, заступника Генерального прокурора Михайла ГАВРИЛЮКА, голів обласних та районних управлінь Держкомзему (понад 700 осіб). Початок наради – 11:00 Місце проведення – Центральний будинок офіцерів (вул. Грушевського, 30/1) Брифінг для преси – 12:30 (к. 118 Велика зала) Попередня акредитація преси за телефонами 244 82 53, 095 673 11 99.

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