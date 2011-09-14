Помер начальник донецького облуправління ДАІ

Тиждень тому виповнилося 48

У Донецьку 13 вересня помер начальник Управління ДАІ Головного управління МВС України в Донецькій області Олександр Рубцов. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації. За даними прес-служби обласного управління Державтоінспекції, О.Рубцов народився 4 вересня 1963 року в Артемівську Донецької області.

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