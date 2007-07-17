У Чорнобилі вижили найсіріші - The Times

Птахи з яскравим оперенням більшою мірою постраждали від чорнобильської катастрофи, ніж пернаті зі скромним забарвленням, стверджується в новому дослідженні, яке допомагає пояснити, чому деякі види більш уразливі для радіації, ніж інші.

Дослідження 1570 птахів, що належать до 57 видів, в лісах навколо Чорнобиля в Україні, показало, що після катастрофи атомного реактора в 1986 році чисельність декількох груп скоротилася набагато більше в порівнянні з іншими.

Птахи з яскраво-червоним, жовтим або оранжевим пір`ям, птахи, які відкладають особливо великі яйця, і птахи, які мігрують на великі відстані або мешкають на великій території, постраждали найсильніше, виявили учені.

Колір оперення, розмір яєць і відстані міграції пов`язані з рівнем антиоксидантів в крові. Результати дослідження, проведеного Андерсом Моллером з паризького Університета П`єра і Марії Кюрі і професора Тімоті Муссо з Університету Південної Кароліни, мають велике значення, оскільки проливають світло на роль антиоксидантів в захисті від радіації, оскільки вони знищують атоми небезпечних вільних радикалів.

Серед яскравих птахів, що постраждали найбільше, – іволга, вільшанка і лазорівка, тоді як у таких видів, як лісовий коник, московка і зяблик, шанси на виживання були набагато вищі.

Серед птахів, що мігрують на великі відстані і постраждали найбільше, – перепелиці, одуди і чорні дрозди.

Півчий дрізд і велика синиця, які літають на значно менші відстані, справилися з радіацією набагато краще.

Про це відкриття повідомляється в журналі Journal of Applied Ecology.

Інопреса