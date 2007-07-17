Урядова комісія розглядає три версії причин ”фосфорної” катастрофи

Існує декілька версій причин сходження 16 липня на перегоні Ожидов – Красне Львівської залізниці вантажного поїзда, при якому зійшли з колії 17 вагонів і сталося загоряння жовтого фосфору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК сьогодні на брифінгу.

За його словами, «Укрзалізниця», правоохоронні органи, урядова комісія, створена у зв`язку з аварією, розглядають версії недоліків або порушень в будові верхнього шляху або в рухомому складі, або порушення правил перевезення небезпечних вантажів.

Як зазначив В.КОЗАК, поки що говорити про найімовірнішу версію рано, оскільки навіть не можна вільно підійти до місця аварії.

На запитання, чи могла аварія бути викликана диверсією, В.КОЗАК зазначив: «Я особисто версію диверсії не розглядаю».

За словами В.КОЗАКА, «Укразаліниця» звернулася до відправника вантажів, який також є власником вагонів, - казахської компанії «Казфосфат» для того, щоб вони направили своїх фахівців і допомогли усунути аварію. «У них є своя апаратура, обладнання, знання щодо ліквідації подібних аварій, і їх прибуття очікується сьогодні ввечері - завтра уранці. Крім того, підключені вітчизняні хімзаводи, які консультують урядову комісію», - повідомив він.

Як підкреслив В.КОЗАК, існують технічні умови, правила перевезення небезпечних вантажів, згідно якими, зокрема, ці вантажі обов`язково страхуються і обов`язково супроводжуються аварійною карткою, в якій вказані дії, які необхідно зробити у разі аварії. Також ці вантажі супроводжуються досвідченими провідниками.

За словами В.КОЗАКА, вантаж супроводжувався провідниками, також супроводжувався аварійною карткою №406 і був застрахований експедиторською компанією, яка його перевозила. При цьому він не назвав експедиторську компанію, відповівши тільки, що за його даними, вона російська. Він також повідомив, що не знає умов страхування.

В.КОЗАК нагадав, що з 17 вагонів, які зійшли з рейок, в 15 цистернах був фосфор, і в 2 піввагонах був кокс. Цистерни з фосфором слідували з Казахстану в Польщу. За його даними, зараз всі поїзди слідують в обхід аварійної ділянки, пасажирські поїзди спізнюються на 1-2 години. Водночас він підкреслив, що «Укрзалізниця» не обмежила перевезення вантажів на західні переходи і не обмежувала їх прийняття від сусідніх держав після аварії.

За даними В.КОЗАКА, колія, на якій відбулася аварія, «була в хорошому стані, за бальністю дозволяла пропускати пасажирські поїзди із швидкістю 120 км/год і вантажні - 90 км/год.

За його інформацією, даний поїзд слідував зі швидкістю 57 км/год, після аварії було пошкоджено 130 м колії.

Як повідомив гендиректор «Укрзалізинці», як тільки спеціальна комісія, яка розслідує подію, дозволить допуск залізничників до роботи, «то протягом 4-5 годин ми усунемо недоліки і зможемо відкрити рух».

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 в Буськом районі Львівської області на перегоні Красне-Ожидов зійшли з колії і перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного поїзда №2005 (всього у складі поїзда було 58 вагонів). Цистерни слідували із станції Аса (Джамбул, Казахстан) до станції Оклеса (Республіка Польща). Через витік фосфору з однієї цистерни відбулося самозагорання 6 цистерн.

У результаті сходження цистерн було пошкоджено 50 м залізничної колії, близько 100 м контактної мережі і три опори. Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч чоловік, а також окремі території Радехівського і Бродівського районів області.

О 22.29 понеділка пожежу було ліквідовано.

З 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 жителів.

Зараз спецпідрозділи Мінприроди проводять моніторинг повітря, грунту і поверхневих вод, води в колодязях, об`єктів рослинного і тваринного світу, перш за все сільськогосподарських культур.

Держінспекторами на чолі з начальником Держекоінспекції в Львівській області 16 липня проведена перевірка і складено відповідний акт. Причини аварії встановлюються. Характер забруднення уточнюється. 17 липня розпочато нову перевірку із залученням працівників відділу інструментально-лабораторного і радіаційного контролю. Відбираються проби грунту і води з територій, прилеглих до місця аварії й у напрямку розповсюдження хмари продуктів згорання.