Україна планує збільшити видобуток нафти і газу

Кабінет міністрів України прогнозує, що українські нафтовидобувні підприємства в 2012 році збільшать видобуток нафти на 4,3%, або на 0,15 млн. тонн, – до 3,6 млн. тонн, порівняно з очікуваним видобутком у 2011 році (3,45 млн. тонн).

Відповідний прогноз міститься в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщено на веб-сайті парламенту.

Згідно з документом, попит на нафту на внутрішньому ринку в 2012 році скоротиться на 20,5%. або на 3,35 млн. тонн, – до 13 млн. тонн, порівняно з очікуваними результатами внутрішнього споживання ресурсу в 2011 році (16,35 млн. тонн).

Уряд також очікує наступного року скорочення обсягів імпорту нафти в країну до 9,4 млн. тонн проти 12,9 млн. тонн, що прогнозуються за підсумками поточного року. Експорту нафти за межі країни в 2012 році не очікується.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, українські нафтовидобувні підприємства в січні-серпні ц.р. скоротили видобуток нафти на 4,8%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1,623 млн. тонн.

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Уряд України планує, що в 2012 році нафтогазовидобувні підприємства країни збільшать видобуток природного газу на 3,9%, або на 816 млн. куб. м, порівняно з очікуваним прогнозом видобутку в 2011 році – до 21,578 млрд. куб. м.

Відповідні показники прогнозного балансу надходження й розподілу природного газу містяться в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного та соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщено на веб-сайті парламенту.

Згідно з документом, потреба України в 2012 році в природному газі прогнозується на рівні 61,298 млрд. куб. м, що на 25,1% менше, ніж очікувана потреба в 2011 році. Баланс газу на 2012 рік прогнозується за такими джерелами: газ власного видобутку становитиме 21,578 млрд. куб. м, імпорт – 33,917 млрд. куб. м, відбір із підземних сховищ газу – 5,803 млрд. куб. м.

Водночас потреба країни в газі на 2011 рік оцінюється в 81,813 млрд. куб. м (власний видобуток – 20,762 млрд. куб. м, імпорт – 44,636 млрд. куб. м, відбір із ПСГ – 16,268 млрд. куб. м, відбір із газопроводів – 0,147 млрд. куб. м).

Споживання природного газу українськими промисловими підприємствами в 2012 році прогнозується на рівні 22,813 млрд. куб. м, що на 14,1% менше очікуваного споживання в 2011 році (26,57 млрд. куб. м).

На закачування газу в ПСГ у 2012 році планується направити 5,564 млрд. куб. м газу, що майже в 2 рази менше очікуваного закачування цього року (10,868 млрд. куб. м).

Як повідомляв УНІАН, українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-серпні ц.р. скоротили видобуток природного газу на 0,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 12,797 млрд. куб. м.