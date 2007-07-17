МОЗ: загрози для населення в районі падіння цистерн з фосфором немає (доповнена)

Загрози для населення Львівської області у районі аварії, що сталася внаслідок сходження з залізничної колії цистерн з жовтим фосфором, як такої немає.

Про це УНІАН заявили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

У прес-службі зауважили, що хмару, яка утворилася внаслідок горіння фосфору, вітром було віднесено від населених пунктів у бік лісу.

З метою попередження негативних наслiдкiв, пов`язаних із забрудненням довкiлля продуктами горiння фосфору, на місці події працюють лікарі та фахiвцi обласної санепiдстанцiї.

Також у прес-службі МОЗ повідомили, що загалом фахівцями було оглянуто й опитано п’ять тисяч місцевих жителів, і що “симптомів (отруєння – УНІАН) як таких немає”. Близько 20 особам надана амбулаторна медична допомога.

Питання про евакуацію людей МОЗ не ставить, оскільки, за словами представників прес-служби, такої потреби немає.

Кількість госпіталізованих з ураженнями верхніх дихальних шляхiв продуктами горiння фосфору ліквідаторів аварії не збільшилася – це 14 осіб. Один постраждалий проходить лікування у реанімаційно-анестезіологічному відділенні клінічної лікарні Львівської залізниці, його стан визначений лікарями як середньої важкості (станом на 17.00). У військово-медичному центрі Західного регіону перебувають 13 осіб. Стан хворих покращується, однак вони перебуватимуть під наглядом лікарів протягом трьох діб.

“Учора ввечері було взято проби атмосферного повітря, ґрунту та питної води. За попередніми результатами досліджень, є перевищення допустимих норм у деяких місцях. Сьогодні взято повторні проби, результати очікуються. Однак загрози для населення у наближених до аварії районах в цілому немає", - зазначив перший заступник головного державного санітарного лікаря України Анатолій ПОНОМАРЕНКО.