У Києві накрили банду наркоторговців, до якої входили міліціонери

Служба безпеки України спільно з підрозділом внутрішньої безпеки МВС України викрила і припинила протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, до складу якого входили співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків (БНОН) Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як з’ясувалося, використовуючи службове становище, з метою особистого збагачення та штучного підвищення показників роботи правоохоронці схиляли громадян до вчинення дій, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Шантажуючи притягненням до кримінальної відповідальності, співробітники відділу БНОН змушували наркозалежних осіб купувати та реалізовувати наркотичні засоби іншим місцевим мешканцям.

У свою чергу, тих, хто купував наркотики, міліціонери притягували до кримінальної чи адміністративної відповідальності, покращуючи статистичні звіти про свою «роботу», або вимагали у них хабарі за звільнення від покарання. За сприяння у такій протиправній діяльності міліціонери розплачувалися із «своїми» наркоманами вилученими у громадян наркотиками та частиною грошей, отриманих як хабарі.

22 вересня ц.р. у ході спеціальної операції із залученням бійців спецпідрозділу «Альфа» СБУ у взаємодії з Генеральною прокуратурою затримано трьох учасників угруповання – начальника відділу БНОН Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, його заступника та оперативного співробітника цього підрозділу. Зловмисників взяли «на гарячому» під час отримання хабара - 10 тисяч доларів, який вони вимагали за звільнення від кримінальної відповідальності чергового спровокованого зловмисниками покупця наркотиків.

Під час обшуків службових кабінетів затриманих виявлено значну кількість наркотичної речовини, яка використовувалась у злочинній схемі. У гаражному боксі, закріпленому за відділом БНОН, виявлено наркотичну сировину розсипом та розфасовану у пакунки для збуту у роздріб, ваги для фасування, заборонені для вільного обігу сильнодіючі медичні препарати, суміші для паління, прекурсори. Загальна вага вилученої наркотичної сировини складає понад 40 кг. Вартість такої кількості наркотиків - близько 100 тисяч доларів.

У приватних помешканнях міліціонерів співробітники СБУ виявили значну кількість готівки, набоїв до вогнепальної зброї, у тому числі до автоматичної.

Стосовно затриманих осіб Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання, збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.