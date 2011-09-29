На Донбас-Арені вчилися боротися з терористами

У Донецьку пройшли антитерористичні міжнароджні навчання «Донбас-Антитерор - 2011».

Як повідомляє прес-служба Служби безпеки України, навчання проводились з метою відпрацювання взаємодії органів безпеки і спецслужб у рамках «Програми співробітництва держав-учасниць СНД у боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму на 2011-2012 р.р.»

Участь у міжнародних спільних командно-штабних тренуваннях взяли понад 150 фахівців з антитерору України, Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану, Польщі та інших держав. Вони відпрацьовували питання міжвідомчої координації дій регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом.

Підбиваючи підсумки навчань, голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що головною метою заходу було «побачити і реально оцінити рівень взаємодії та ефективність антитерористичного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей на прикладі спортивного комплексу «Донбас-Арена» та зрозуміти, наскільки ми готові до забезпечення безпеки футбольного турніру». Він наголосив на готовності учасників навчань вдосконалювати механізми взаємодії, разом шукати нові, адекватні форми нейтралізації загроз, що виникають.

У ході навчань вивчено можливості використання ресурсів Всесвітньої Митної організації з метою своєчасного попередження та припинення контрабанди предметів, які можуть бути використані при підготовці і скоєнні терактів або здійсненні екстремістської діяльності. Були відпрацьовані питання протидії використанню сучасних комунікаційних технологій, зокрема мережі Інтернет, в терористичних та екстремістських цілях.

Було продемонстровано практичні можливості українських підрозділів з виявлення, попередження та припинення терористичного акту на об’єкті інфраструктури Євро-2012 – стадіоні «Донбас-Арена».

Учасники тренувань ознайомились із сучасною спеціальною технікою, оснащенням та озброєнням суб’єктів, що входять до Антитерористичного центру України при СБ України. Досягнуто домовленості щодо проведення в подальшому таких тренувань на регіональному рівні із залученням інформаційних ресурсів міжнародних організацій кримінальної поліції.

Генеральний секретар Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) Рональд НОУБЛ дав високу оцінку рівню підготовки до чемпіонату Європи з футболу з точки зору безпеки: «Починаючи з 2002-го року, я відвідую з інспекцією об’єкти олімпійського рівня і сьогодні оцінюю підготовку стадіону і всієї інфраструктури Євро-2012 в Донецьку як дуже високу. Високим є і рівень взаємодії спецслужб як у рамках СНД, так і з Інтерполом з питань гарантування безпеки спортивних заходів. Я пересвідчився, що і спортсмени, і вболівальники можуть бути впевнені у своїй безпеці».

За словами керівника міжнародної поліції, Інтерпол відрядить в Україну своїх співробітників для інспектування усіх структурних об’єктів чемпіонату, а також надасть власні інформаційні бази даних для забезпечення безпеки чемпіонату. «На Євро-2012 необхідно велику увагу приділяти людям, які приїздитимуть сюди з-за кордону. Інтерпол у цьому плані допоможе з інформацією», - зазначив він.