Банкір придумав, як нагріти руки на бажанні людей мати квартиру

У Херсоні співробітники Служби безпеки України викрили банкіра, який створив шахрайську кредитну схему на основі іпотеки.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи Управління СБУ в Херсонській області Володимир СЛЮСАРЕНКО, співробітники спецслужби встановили, що організаторами злочинної «фінансової піраміди» були керівник відділенням банківської установи і місцевий приватний рієлтор.

Зокрема, за його словами, зловмисники розробили достатньо просту схему отримання грошових коштів банку. Вони пропонували серед свого оточення вигідно придбати в кредит житло на пільгових умовах. Бажаючим взяти іпотеку пропонувалося лише оформити на своє ім`я кредит без фактичного отримання коштів, які нібито вигідно вкладалися самим банком для зменшення виплат за відсотками. Крім того, довіра людей до шахраїв була такою високою, що громадяни погоджувалися оформляти іпотеку навіть без попереднього огляду майбутньої покупки, яка навіть близько не відповідала заявленій у кредитній угоді, відзначив В.СЛЮСАРЕНКО.

Житло, найчастіше, підбиралося з найбільш неліквідного і дешевого фонду, яке кредитні експерти банку за солідні преміальні оцінювали в 2-3 рази дорожче за його фактичну ринкову вартість. Одержані кредитні кошти від злочинної операції зловмисники привласнювали.

Водночас «комбінатори» почали оформляти іпотечні кредити взагалі на підставних осіб з числа соціально незахищених верств населення. Останніх спеціально підшукували за винагороду в 200-300 дол., брали у них паспорти й оформляли кредити під заставу нерухомості, без їх відома. У такий спосіб зловмисники уклали близько 40 фіктивних кредитних угод, внаслідок чого ними було привласнено понад 4 млн. грн.

Досі кредити не погашено, а предмети застави перебувають у незадовільному стані і не відповідають їх заставній вартості.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області щодо організаторів злочинної схеми порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах ) КК України.