На завтра Києву обіцяють майже літо
13:14, 04 жовтня 2011Суспільство
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Місцями - невеликий дощ
Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише вночі у східній, а вдень у північній частині місцями невеликі дощі.
Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-17°; вдень 18-23°, у південній частині місцями 25-28°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.
У Київській області у середу вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.
Сьогодні температура води у Чорному морі 16-20°, в Азовському морі 14-17°, у Дніпрі біля Києва 15°.
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