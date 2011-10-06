Янукович ветував Закон «Про охоронну діяльність»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України «Про охоронну діяльність», прийнятого Верховною Радою 8 вересня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зазначений закон мав би визначати повноваження органів державного нагляду, зокрема, щодо зупинення надання охоронних послуг та вичерпного переліку підстав для цього способу здійснення держконтролю за охоронною діяльністю, санкцій за порушення вимог законодавства.

Натомість закон, що надійшов на підпис Президентові, не вирішує цих важливих питань, йдеться у повідомленні.

За таких обставин закон не стане законодавчим актом, що створить достатні та реальні умови для забезпечення державного контролю за здійсненням господарської діяльності з охорони власності та громадян. Фактично, прийнятий парламентом закон не відповідає задекларованій меті і потребує відповідних доповнень, вважає Президент.

Глава держави також має зауваження з пропозицій щодо ліцензування охоронних послуг. За новим законом, воно має здійснюватися в порядку, визначеному Законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» – але з урахуванням особливостей.

Однак ці особливості, визначені у новому законі, не відповідають безпосередньо Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». На практиці це може призвести до різних підходів до суб`єктів господарювання при ліцензуванні охоронної діяльності, коли до одних будуть застосовуватися загальні вимоги Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а до інших – ще й додаткові вимоги, передбачені Законом «Про охоронну діяльність». Це призведе до порушення конституційного принципу держаного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, підкреслив глава держави.

Окрім того, у чинній ст.4 Закону «Про підприємництво» передбачено: діяльність, пов`язана з охороною окремих особливо важливих державних об`єктів, визначених Кабміном, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями.

Закон, який надійшов на підпис, не встановлює таких гарантій охорони цих важливих об’єктів, що створює ризики для економічної та інформаційної безпеки держави.

Також за ст. 12 Закону України «Про охоронну діяльність», персоналу охорони під час виконання обов`язків надається право проводити відкриту і приховану відео- й фотозйомку, звукозапис подій, як допоміжний засіб запобігання протиправним діям.

Президент вважає, що надання такого права має супроводжуватися детальною регламентацією підстав, умов і меж застосування відповідних технічних засобів, визначенням вимог до зберігання, використання та знищення отриманої інформації. Окрім того, глава держави наголошує на важливості встановлення дієвих гарантій унеможливлення використання даного права для незаконного втручання в приватне спілкування людей, порушення конституційних прав громадян та законних інтересів юридичних осіб.

Глава держави запропонував Верховній Раді доповнити Закон України «Про охоронну діяльність» положеннями, які унормують порушені питання.