Таксисти попередять про можливість загальнонаціонального страйку. Прес-конференція в УНІАН

25 липня о 12-30 в УНІАН відбудеться спільна прес-конференція Професійної спілки таксистів України (ПСТУ) та Союзу перевізників України стосовно попереджувальної акції протесту перевізників, яка відбудеться 26 липня в декількох обласних центрах України та можливості загальнонаціонального страйку перевізників з приводу наступних питань: Негативні наслідки від впровадження в дію «Національного плану нумерації України», затвердженого Наказом Мінтрансзв’язку України і спільного наказу Мінтрансзв’язку України та МВС України «Про Основні вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень та порядок узгодження їх виконання». Учасники: голова Профспілки таксистів України Василь Попик, президент Союзу перевізників України Богдан Ляшук, президент інформаційного холдингу «059» Олександр Серебряник, генеральний директор клініки «Медіком» 055 Ігор Скурихін, заступник голови Професійної спілки таксистів України Дмитро Подскребаєв, голова Київської міської організації ПСТУ Володимир Денисенко, та голови обласних організацій ПСТУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.