Творець футболок "Спасибо жителям Донбасса" доніс свою позицію УЄФА

Власник поліграфічної компанії ProstoPrint Денис Олейников прогнозує реакцію Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з приводу ситуації, яка склалася навколо його компанії, до 18 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні на його сторінці в соціальній інтернет-мережі Facebook.

7 жовтня в Ньйоні (Швейцарія) Олейников зустрівся з радником президента УЄФА Мішеля Платіні Паскалем Торресом і передав йому лист і медіапідбірку щодо ситуації з ProstoPrint, відзначає він в своєму повідомленні.

"Як ми і припускали, в UEFA знають про ситуацію тільки з розповідей Колеснікова-Лубківського, тому я виклав нашу позицію - з посиланнями на публікації в ЗМІ, відеоматеріалами, свідоцтвами очевидців і учасників подій 6 і 15 вересня, іншими документами. Нас почули, тепер протягом 7-10 днів чекаємо реакції від UEFA", - пише Олейников.

За його даними, ситуацією з ProstoPrint також зацікавилося національне телебачення Швейцарії, яке готує окремий сюжет про реакцію УЄФА на дії української влади.

Крім того, до Олейникова, як він повідомляє, з приводу ситуації з ProstoPrint звертаються журналісти з Італії, Великобританії, Угорщини, Хорватії і США.

Нагадаємо, у вересні міліція порушила кримінальну справу проти посадовців ProstoPrint за підозрою в незаконному використанні торговельного знаку-емблеми чемпіонату Європи з футболу 2012 року на футболках, чашках, кепках та іншій продукції. В кінці вересня Олейников заявив, що залишив Україну, побоюючись за своє життя.

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