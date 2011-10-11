Українцю поштою зі США надіслали 400 грамів марихуани

Майже 400 г марихуани виявили співробітники СБУ в Черкаській області у посилці, яку отримав із США 38-річний житель Умані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Черкаській області, чоловік під час одержання поштового експрес-відправлення був затриманий.

Під час огляду посилки було виявлено подрібнену речовину рослинного походження, яка була прихована у сувенірній свічці.

Стосовно зловмисника Управлінням СБУ в Черкаській області порушено кримінальну справу за фактом контрабандного переміщення за попередньою змовою з невстановленими особами через митний кордон України, шляхом приховування від митного контролю особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України).