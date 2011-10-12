ЗМІ: Лавринович пригрозив НБУ відміною паспортизації обміну валют

Міністр юстиції України Олександр Лавринович направив листа голові правління Національного банку України (НБУ) Сергію Арбузову, в якому пригрозив скасувати держреєстрацію постанови № 278 про зміну правил купівлі-продажу готівкової валюти, якщо Нацбанк не відкличе свої вимоги про необхідність зняття копії паспорта при здійсненні зазначених операцій.

Відповідний документ має у розпорядженні ZN.UA.

«У разі невиконання Нацбанком зазначених вимог Міністерством юстиції буде розглянуто питання про скасування рішення про держреєстрацію цієї Інструкції відповідно до встановленої законодавством процедури», — йдеться в листі О. Лавриновича.

Зазначимо, що лист направлено в НБУ ще 3 жовтня. При цьому раніше в Нацбанку обіцяли прийняти рішення про послаблення нових правил у понеділок, 11 жовтня (проте подробиць не уточнювали). А вже сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що НБУ скасував саме необхідність зняття копій паспорта при обміні валют (при цьому про суми операцій у заяві С. Арбузова нічого сказано не було).

Зокрема в листі О. Лавриновича йдеться про те, що в результаті правового аналізу листів НБУ № 28-211/3760-11058 і № 28-211/3864-11318 Мін`юст встановив, що Нацбанк «фактично змінив механізм здійснення валюто-обмінних операцій» і «передбачив відповідальність за його порушення».

О. Лавринович уточнює, що цей механізм полягає в необхідності надання банку документу, що засвідчує особу для проведення його копіювання та подальшого зберігання в банку.

У зв`язку з цим Мін`юст звертає увагу на те, що це «не узгоджується з порядком здійснення валюто-обмінних операцій, встановленим пунктом 1.3 глави 1 зазначеної Інструкції».

О. Лавринович зазначає, що вимога про зберігання в документах для банку копії сторінок паспорта стосується лише операцій на суму понад 50 000 грн.

Операції ж на суму до 50 000 грн здійснюються «лише за умови пред`явлення документа, що посвідчує особу, та відображення таких операцій цією особою в довідках та квитанціях, передбачених главою 5 Інструкції, з вказівкою в них прізвища, імені, по батькові особи», говориться в листі . Тобто без копіювання паспорта.

Таким чином Мін`юст дійшов висновку, що «НБУ власною службовою кореспонденцією змінив організаційно-правовий механізм реалізації підзаконного нормативно-правового акта».

У зв`язку з цим Мін`юст «вимагає невідкладно відкликати зазначені листи і скасувати їх як такі, що видані з порушенням законодавства». А «у разі невиконання Нацбанком зазначених вимог Міністерством юстиції буде розглянуто питання про скасування рішення про держреєстрацію змін до Інструкції».

Нагадаємо, постановою № 278, що вносить зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та набула чинності з 23 вересня, НБУ зобов`язав банки здійснювати документальну ідентифікацію фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції на будь-яку суму. Ця постанова викликала вкрай негативну реакцію громадян.