У центрі Харкові прогримів вибух
Міліція проводить перевірку
У Харкові сьогодні близько 02.00 стався вибух у центрі міста біля одного з кіосків на перехресті вул. Римарської та Бурсацького узвозу.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.
Внаслідок вибуху спрацювала сигналізація кіоску. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила пошкодження скла кіоску та урни, розташованої біля нього. Під час огляду місця події були виявлені та вилучені залишки пластикового контейнеру сірого кольору, а також фрагменти металевих цвяхів різної довжини та діаметру.
Згідно з попереднім висновком експерта, сила вибуху склала у тротиловому еквіваленті до 100 гр. Під час вибуху постраждалих немає, значної матеріальної шкоди не завдано.
Наразі за цим фактом проводиться перевірка, вирішується питання про порушення кримінальної справи.